PUBG: New State принесла разработчикам миллионы долларов за несколько дней

Разработчики PUBG из студии Krafton выпустили спин-офф своей «королевской битвы» под названием New State. И, как сообщается, пользователи уже потратили в игре около $2,6 миллиона только за первую неделю.

Отмечается, что больше всего денег потратили американцы, затем игроки из Японии и Турции. А вот чаще всего игру скачивали в Индии. При этом точных данных по доходу по каждой стране не приводится. Известно лишь, что заработок PUBG Mobile превышает $7 млрд.

Отметим, что PUBG: New State анонсировали ещё в феврале этого года, за неделю игра получила 5 млн предварительных регистраций. Релиз е состоялся 11 ноября, что привело к перегрузке серверов. При этом в игре были многочисленные баги и ошибки.

Отметим, что в Google Play рейтинг PUBG: New State составляет 4,1 балла из 5, а в App Store — 3,6 балла. Игроки жалуются на долгое ожидание матчей и «сырой» вид игры.