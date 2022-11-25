В PUBG Mobile появилась возможность приобретать игровые предметы в рассрочку

Некоторые скины теперь можно оплатить тремя равными частями на протяжении 3 месяцев.

Когда игрок выплатит всю сумму, то он получит предмет во владение. Если платежи не будут сделаны, то доступ к нему заблокируют.

При этом покупка частями обойдётся дороже, чем единовременная оплата. Например, скин «Боец апокалипсиса» стоит 1764 монеты, с рассрочкой — 2017 монет (605*3 + 202 монеты за оформление).

Пока рассрочка доступна до 12 марта 2023 года. По всей видимости разработчики оценивают популярность новой услуги внутри игры.