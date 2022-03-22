PlayStation 5 Pro станет в два раза мощнее базовой PlayStation 5

До сих пор во всём мире наблюдается дефицит игровой консоли PlayStation 5, а слухов о следующей модели с приставкой «Pro» появляется всё больше.

Теперь стало известно, что PlayStation 5 обзаведётся новым процессоров от AMD, а за производство консоли будет отвечать TSMC. Графическая мощность процессора увеличится в два раза, что позволит улучшить трассировку лучей в реальном времени.

Новая начинка позволит запускать на PlayStation 5 Pro игры с разрешением 4K и более высокой частотой кадров. Игровые проекты будут выглядеть более плавными и детализированными, даже на огромных экранах. Ещё одной особенностью PS5 Pro станет собственный вариант технологии ресурсоёмкого сглаживания.

Анонс PlayStation 5 Pro ожидается в 2024 году.

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