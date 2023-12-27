Провайдеры начали повышать цены на домашний интернет на 5-15%

Российские провайдеры планируют увеличить стоимость услуг домашнего интернета на 5-15%. Это подтверждается заявлениями некоторых операторов связи и их SMS-уведомлениями.

Повышение цен связано с ростом затрат на оборудование. Большинство компаний намереваются внести изменения в тарифы с начала 2024 года.

Однако, некоторые уже повысили стоимость услуг. Например, «ЭР-Телеком Холдинг» (ДОМ.РУ) увеличил цены на 15%, а «Ростелеком» — на 5-6%. В то же время МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн») пока не предоставили комментариев по поводу изменения цен.

Редакция The GEEK получила уведомление от ДОМ.РУ об изменении стоимости услуг по договору на 85 рублей (+12,5%) с 1 января 2024 года.