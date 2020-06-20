Простой трюк позволяет смотреть YouTube без рекламы

Как известно, чем сложнее система, тем больше в ней уязвимостей, брешей и так далее. Не стал исключением и популярный видеосервис YouTube. Как оказалось, достаточно добавить один-единственный символ, чтобы смотреть видео без рекламы. При этом не требуется покупать подписку или ставить лакировщики рекламы. Это позволит смотреть видео на мобильных устройствах без лишних проблем.

Пользователь Reddit обнаружил, что если добавить точку к адресу ролика, то реклама не будет показываться. То есть, это выглядит так:

С рекламой — https://www.youtube.com/watch?v=DuB8VUICGqc

Без рекламы — https://www.youtube.com./watch?v=DuB8VUICGqc

Точку нужно ставить именно после com и перед слэшем. Судя по всему, этот фокус не позволяет системе встраивать рекламу в конкретный ролик, но воспроизведение при этом идёт штатно. Причиной являтеся несовпадение доменного имени фактического адреса ролика, что заставляет рекламную систему ошибаться.

На ПК это работает по умолчанию, на мобильных устройствах смотреть нужно через браузер и переключиться на полную версию сайта. И хотя это может быть неудобно при небольшом размере экрана, для многих это явно не станет препятствием.

На данный момент уловка работает, но неясно, как долго это будет продолжаться.