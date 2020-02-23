Производитель чехлов раскрыл дизайн iPhone 12

Сайт mobiledirect.ro, который на момент написания заметки испытывает трудности с работой из-за огромного наплыва посетителей, опубликовал серию изображений чехлов для грядущих iPhone 12.

Судя по изображениям, новая линейка iPhone будет напоминать дизайн iPhone 5 и iPhone 4. Корпус станет более квадратным, а в дисплее уменьшится «чёлка». В «PRO» версии появится дополнительный модуль камеры.

Четыре модуля в основной камере будет только у «прошек», среди них появится инфракрасная 3D-камера (лидар). У младших моделей будет только двойная камера.

Ожидается, что iPhone 12 представят в октябре, так как Apple не успевает произвести необходимое количество смартфонов до сентября.