Производитель чехлов подтвердил дизайн флагманского Huawei P50

Некоторые интернет-магазины в Китае начали торговать чехлами для ещё не вышедшей линейки флагманских смартфонов Huawei P50. Их релиз уже переносился не один раз.

В прошлом месяце авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры смартфонов с огромными камерами в виде восьмерки. Теперь очередь за производителями чехлов, которые подтвердили внешний вид устройств, но не раскрыли главного. До сих пор неизвестно сколько датчиков будет и их расположение.

По предположительным данным серия Huawei P50 получит уникальные датчики изображения Sony IMX800 оптического формата 1 дюйм. Старшую версию Huawei P50 Pro+ оснастят жидкостной линзой, как это сделала Xiaomi.

Выход Huawei P50 может состояться этим летом.