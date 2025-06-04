«Терминатор 2» возвращается в российский прокат в 4К

Легендарный боевик Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером в главной роли — «Терминатор 2: Судный день» (1991) — снова появится на больших экранах в России. Повторный прокат стартует 14 августа.

«Иноекино» покажет театральную версию фильма в 4K-реставрации 2021 года. Компания отмечает, что представит список городов проката ближе к дате релиза.

Фильм «Терминатор 2: Судный день» считается одним из лучших научно-фантастических фильмов, боевиков и сиквелов, когда-либо снятых. Несколько лет назад он выходил в повторный прокат в 3D-формате.