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«Терминатор 2» возвращается в российский прокат в 4К

Культовый научно-фантастический боевик возвращается на большие экраны.

Легендарный боевик Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером в главной роли — «Терминатор 2: Судный день» (1991) — снова появится на больших экранах в России. Повторный прокат стартует 14 августа.

«Иноекино» покажет театральную версию фильма в 4K-реставрации 2021 года. Компания отмечает, что представит список городов проката ближе к дате релиза.

Фильм «Терминатор 2: Судный день» считается одним из лучших научно-фантастических фильмов, боевиков и сиквелов, когда-либо снятых. Несколько лет назад он выходил в повторный прокат в 3D-формате.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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