Инсайдер показал дизайн Huawei P50 Pro с огромными камерами

Если внешний вид спереди никого не удивит, то сзади он выглядит немного футуристично, чтобы хоть как-то выделяться на сером фоне однотипных смартфонов.

Авторитетный инсайдер под ником OnLeaks опубликовал свежие рендеры внешнего вида грядущего Huawei P50 Pro. Фронтальная панель получила изогнутый 6,6-дюймовый дисплей с врезанной камерой. А на задней стороне стеклянного корпуса расположились гигантские камеры сильно напоминающие цифру 8.

По информации инсайдера, Huawei сделает несколько камер, которые вместят в оба круга. Например, один круг будет занимать огромный модуль, а во втором будут находиться два или три других. По всей вероятности новинка будет работать на фирменном процессоре компании Kirin 9000, которым оснащается флагманский Huawei Mate 40 Pro.

Выход Huawei P50 Pro ожидается в ближайший месяц. Стоимость остаётся под вопросом, но если брать ценник прошлогоднего P40 Pro, то стоимость смартфона в России может начинаться от 70 тысяч рублей.