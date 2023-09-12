Производитель аксессуаров раскрыл новую фишку iPhone 15 Pro

Сегодня вечером состоится презентация Apple на которой компания представит смартфоны iPhone 15 серии и расскажет о всех особенностях новинок. Но несмотря на эмбарго, один из производителей аксессуаров решил привлечь к себе внимание раскрыв новую фишку iPhone за несколько часов до анонса.

Компания, изготавливающая чехлы Spigen, опубликовала незамысловатый пост написав «что-то другое» и разместила хештег презентации Apple. Судя по прикреплённой фотографии, на изображении чехол для iPhone 15-й серии, который подтверждает, что в смартфоне исчезнет фирменный тумблер режима звука, но вместо него будет многофункциональная кнопка. На момент написания новости пост ещё не удалён, но скорее всего Apple не оставит этот «слив» безнаказанным.

Ранее, о многофункциональной кнопке стало известно из бета-версии прошивки iOS 17. Девять известных её функций, перечислены на изображении, возможно их будет больше:

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором мы рассказали на каких площадках будет транслироваться мероприятие Apple.