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Проектор Acer X1228H с яркостью 4800 Лм поступил в продажу в России

Новинка обеспечивает яркость 4800 люмен, разрешение Full HD и контрастность 20 000:1.

В России стартовали продажи нового проектора Acer X1228H. Он позиционируется как оптимальное решение для работы в офисе и домашнего использования.

Проектор получил оптику с апертурой f/2.41-f/2.53 и фокусным расстоянием от 21,85 до 24,01 мм, эквивалентными оптическому зуму 1.1Х. Минимальная дистанция для фокусировки составляет 1 метр. Максимальный размер проецируемого изображения с расстояния 11,8 метров — 300 дюймов.

Устройство оснащено лампой OSRAM яркостью 4800 люмен и современной DLP-системой с контрастностью 20 000:1. Acer X1228H использует 120-герцевую матрицу с нативным разрешением XGA 1024×768 и поддержкой вывода до 1920×1200 пикселей через цифровые и аналоговые источники.

Производитель заявляет, что лампа проектора может работать до 15 000 часов в режиме Extreme ECO. Кроме того, в ECO-режиме уровень шума снижается до 27 дБ. Для подключения доступны HDMI 1.4, аналоговые VGA на вход и выход, порты USB и RS232 для внешнего управления.

Проектор также получил встроенную аудиосистему мощностью 3 ватта с аналоговым входом, а также ряд технологий для защиты зрения и улучшения качества изображения:

  • ColorBoost 3D — повышает яркость изображения и насыщенность цветовой палитры без потерь качества
  • Acer LumiSense — автоматически корректирует яркость и насыщенность цветовой палитры
  • BlueLightShield — снижает вредный для глаз уровень синего спектра
  • ColorSafe II — увеличивает срок службы DLP-системы проецирования

Acer X1228H уже появился в продаже в магазинах электроники по цене от 55 650 рублей.

Ранее на российский рынок вышел проектор для дома и офиса Acer X1128H.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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Проектор Acer X1228H с яркостью 4800 Лм поступил в продажу в России
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