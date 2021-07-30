Продажи бюджетного realme narzo 30 в России стартуют 6 августа

Realme объявил о скором старте продаж производительного realme narzo 30. В основе платформы narzo 30 используется восьмиядерный процессор Helio G95, который обеспечивает мощный и быстрый геймерский опыт для фанатов мобильных игр.

В смартфоне используется сверхплавный экран 1080P с частотой 90 Гц с диагональю 16,5 см (6,5 дюйма) и максимальной яркостью 580 нит. Смартфон narzo 30 оснащен тройной камерой на 48 МП — основной камерой 48 МП, портретным черно-белым объективом и ультра макрообъективом. Для селфи используется модуль фронтальной камеры на 16 Мп.

Устройство оснащено батареей емкостью 5000 мАч и зарядкой Dart Charge 30 Вт. По заявлению разработчика, устройство заряжается на 50% за 26 минут, и за 65 — до 100%. В режиме ожидания смартфон способен проработать целый месяц, в режиме игры — 11 часов, просмотра онлайн-видео — 16 часов.

Смартфон работает на realme UI 2.0 на базе Android 11, имеет сканер отпечатка пальцев и поддержку NFC.

Новинка realme Narzo 30 в конфигурации 6+128 Гб будет доступен в магазине realme на Tmall по цене 19 990 рублей, a с 6 по 9 августа будет действовать специальная цена в 13 990 руб.