Процессор планшета Galaxy Tab S8 не будет уступать Apple M1

Китайские источники сообщают новые данные о серии планшетов Samsung Galaxy Tab S8. В ней будет три модели — Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra. А ещё, судя по данным источника, новая однокристальная система Exynos 2200 с графикой AMD не уступает процессору Apple M1 в iPad Pro.

Пока не сообщается, какие тесты использовались для сравнения процессоров, потому сложно судить о реальном быстродействии Exynos 2200. При этом отметим, что пока эта SoC производится с высоким процентом брака. Потому некоторые версии Galaxy Tab S8 Ultra, получат 2200-й процессор, а другие — Qualcomm Snapdragon 898.

Новинке приписывают огромный экран диагональю 14,6 дюйма с частотой 120 Гц. Также планшет получит аккумулятор ёмкостью 11500 мА•ч. Цена может составить около 1300 долларов.

Пока неизвестно, когда точно выйдет эта модель.