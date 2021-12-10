iPhone 14 Pro и Pro Max получат вырезы на экране и камеры с поддержкой видео 8K

В сети появляется всё больше подтверждений, что старшие модели iPhone 14 лишатся «чёлки» на экране. И вот свежие данные появились прямиком из недр производства. Информатор, который работает на южнокорейском заводе по выпуску дисплеев, сообщил, что в 6,1-дюймовом iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовом iPhone 14 Pro Max задействуют экраны с вырезами а-ля Android.

При этом пока неясно, будут ли вырезы круглыми или вытянутыми. Последнее возможно в том случае, если там разместят не только камеру и разговорный динамик, но также сенсор FaceID и датчик приближения.

Помимо этого, подтверждены данные о том, что основные камеры оснастят 48-мегапискельными сенсорами с поддержкой видео в 8K. А ещё источник назвал новые сведения. Утверждается, что флагманские версии смартфонов в максимальной конфигурации получат до 2 ТБ постоянной памяти, корпус из титанового сплава и, вероятно, некоторые другие изменения.

Также китайские источники утверждают, что новые модели не получат USB-C, а сохранят классический разъём Lighting. Более того, моделей в линейке будет 3, а не 4. Если это правда, то из обоймы «выпадет» либо iPhone 14, либо iPhone 14 Max. В любом случае, это пока лишь слухи, однако можно предположить, что сокращение числа моделей связано как раз с разными экранами.

Ранее слухи утверждали, что только «прошки» получат топовые экраны с вырезами вместо «чёлок». Видимо, производить два вида экранов двух диагоналей слишком накладно.