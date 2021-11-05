iPhone 14 получит новый процессор, но с техпроцессом от старого

Недавно в сети появились слухи, что iPhone 14 получит процессор от нынешнего iPhone 13. Речь идёт о A15 Bionic. Однако теперь источник уточнил свои данные. Он утверждает, что смартфон получит новую платформу Apple A16 Bionic. Она будет выпускаться с использованием того же самого технологического процесса, что и Apple A15 Bionic. То есть, компания будет впервые в истории использовать один и тот же техпроцесс три года подряд.

Это означает, что новый процессор должен получить архитектурные улучшения, чтобы обеспечить прирост относительно Apple A15. Хотя подробностей пока нет. Можно предположить, что компания сосредоточится на эволюционных улучшениях системы-на-чипе.

Выпуском займётся всё та же TSMC, ведь именно Apple обеспечила ей четверть выручки в прошлом году. А ещё это может дать другим компаниям время, чтобы догнать Apple.