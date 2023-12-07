Приложение для смарт-часов CMF by Nothing имеет серьёзные проблемы с безопасностью

У компании Nothing продолжают накапливаться проблемы с безопасностью. На этот раз уязвимыми оказались смарт-часы Watch Pro суббренда CMF.

Приложение CMF Watch требует от пользователей создать учетную запись с адресом электронной почты и паролем, затем шифруя эти данные. Однако, метод расшифровки находился в самом приложении и был доступен для злоумышленников. Фактически, это делало шифрование практически бесполезным.

Компания частично исправила проблему, обновив метод шифрования пароля. При этом адрес электронной почты технически все еще подвержен риску. В Nothing отметили, что продолжают работать над проблемой.

Хотя эта уязвимость не столь значительна, как вопрос безопасности в мессенджере Nothing Chats, который в итоге был удален из магазинов, но она показывает тревожную тенденцию. Дважды партнеры Nothing (Jingxun и Sunbird) допускали пробелы в безопасности, которые сама компания, вероятно, должна была бы идентифицировать.