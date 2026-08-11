«Яндекс Сплит» заработал на «Авито»: покупки можно растянуть на 24 месяца

«Авито» добавил возможность оплачивать покупки с помощью «Яндекс Сплита». Новый способ оплаты уже доступен при оформлении товаров с «Авито Доставкой» по всей России.

Покупатели могут разделить стоимость товара на несколько платежей и выбрать срок от 2 до 24 месяцев в зависимости от доступного варианта «Сплита» или «Супер Сплита». График и суммы платежей отображаются заранее при оформлении заказа.

Оплата частями работает для всех категорий товаров с «Авито Доставкой», включая смартфоны и другую электронику, автозапчасти, товары для ремонта, хобби и личные вещи. Если покупатель откажется от товара, деньги вернутся на счет, с которого проводилась оплата.

По данным «Авито», популярность оплаты частями заметно растет. В первом полугодии 2026 года количество таких заказов увеличилось на 161% год к году, а их средний чек оказался втрое выше обычных покупок.