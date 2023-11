Nothing интегрировала iMessage в Android-смартфоны. Как работает Nothing Chats?

Nothing продолжает удивлять и на этот раз анонсировала «решение, меняющее правила игры» — Nothing Chats. В компании отмечают, что современные «мессенджеры разделяют пользователей телефонов», а Nothing хочет «разрушить эти барьеры».

Именно поэтому компания представляет решение, разработанное в сотрудничестве с Sunbird, которое позволит пользователям Nothing Phone (2) общаться в iMessage с владельцами устройств Apple.

Глава Nothing Карл Пей рассказал, что приложение поддерживает индивидуальные и групповые чаты, отображает уведомления о наборе текста, а также позволяет обмениваться мультимедиа и голосовыми сообщениями. В дальнейшем планируется добавить уведомления о прочтении, реакции и прочие функции.

Сейчас решение находится на стадии бета-теста. С 17 ноября доступ к приложению получат пользователи Nothing Phone (2) в США, Канаде, Великобритании и ЕС. Nothing подчеркивает, что будет стараться расширять список доступных стран.

После запуска воспользоваться приложением смогут владельцы Nothing Phone (2) из вышеперечисленных стран. Чтобы общаться с обладателями устройств Apple через iMessage, необходимо скачать из Google Play приложение Nothing Chats. Затем зайти в систему, используя существующий Apple ID, или создать новую учетную запись. Nothing гарантирует конфиденциальность данных и сквозное шифрование.