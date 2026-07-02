Nothing Phone (4b) получит красную лимитированную версию RCB Edition

Nothing анонсировала лимитированную версию смартфона Phone (4b) RCB Edition. Компания сообщила, что устройство появится 7 июля в 16:00 по местному времени.

Продажи пройдут через Nothing Store в Бангалоре. Судя по названию, специальная версия будет связана с Royal Challengers Bengaluru — индийской крикетной командой RCB.

Подробности о дизайне, характеристиках и цене Nothing Phone (4b) RCB Edition пока не раскрыты. Вероятно, модель получит оформление в стиле команды и ограниченный тираж.

Обычный Nothing Phone (4b) ещё официально не представлен, поэтому анонс RCB Edition также может стать первым публичным подтверждением названия новой модели.