Nothing Phone (4b) получит красную лимитированную версию RCB Edition
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Nothing Phone (4b) получит красную лимитированную версию RCB Edition

На глобальном рынке он, скорее всего, не появится.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:13
Nothing Phone (4b) получит красную лимитированную версию RCB Edition

Nothing анонсировала лимитированную версию смартфона Phone (4b) RCB Edition. Компания сообщила, что устройство появится 7 июля в 16:00 по местному времени.

Продажи пройдут через Nothing Store в Бангалоре. Судя по названию, специальная версия будет связана с Royal Challengers Bengaluru — индийской крикетной командой RCB.

Подробности о дизайне, характеристиках и цене Nothing Phone (4b) RCB Edition пока не раскрыты. Вероятно, модель получит оформление в стиле команды и ограниченный тираж.

Обычный Nothing Phone (4b) ещё официально не представлен, поэтому анонс RCB Edition также может стать первым публичным подтверждением названия новой модели.

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