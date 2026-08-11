Яндекс Книги научились рассказывать о персонажах без спойлеров с помощью ИИ
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Яндекс Книги научились рассказывать о персонажах без спойлеров с помощью ИИ

Фото аватара
Редакция The GEEK 11 августа 2026 в 14:18
Яндекс Книги научились рассказывать о персонажах без спойлеров с помощью ИИ

Яндекс Книги запустили новую функцию «О персонажах» на базе ИИ-компаньона люмена. Она помогает быстро вспомнить, кто есть кто в книге, не раскрывая события, до которых пользователь еще не дошел.

Люмен учитывает прогресс чтения или прослушивания и показывает информацию только о тех героях и сюжетных линиях, с которыми пользователь уже познакомился. Функция должна быть особенно полезна после долгого перерыва или в книгах с большим количеством персонажей.

Чтобы воспользоваться ей, достаточно открыть люмена в читалке или аудиоплеере и выбрать раздел «О персонажах». Возможность уже доступна для большинства электронных и аудиокниг с действующими лицами.

Кроме того, люмен умеет кратко напоминать содержание уже прочитанных глав через функцию «Ранее в книге» и подбирать новые книги с учетом интересов пользователя.

Новая функция работает в мобильном приложении Яндекс Книг на Android и iOS. Полноценный запуск люмена в развлекательных сервисах Яндекса запланирован на 2026 год.

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