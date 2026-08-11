ИИ вместо целого отдела: SpaceXAI представила команду автономных агентов Grok Bot
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ИИ вместо целого отдела: SpaceXAI представила команду автономных агентов Grok Bot

ИИ-агенты смогут работать командой вместо пользователя.
Фото аватара
Редакция The GEEK 11 августа 2026 в 23:07
ИИ вместо целого отдела: SpaceXAI представила команду автономных агентов Grok Bot

SpaceXAI запустила бета-версию Grok Bot, системы из нескольких ИИ-агентов, которым можно поручать рабочие задачи. Компания называет их виртуальными коллегами, способными самостоятельно распределять работу и взаимодействовать друг с другом.

Изначально Grok Bot создавался как внутренний инструмент. Сотрудники использовали агентов для маркетинговых задач, исправления ошибок и другой работы, после чего технологию решили открыть пользователям.

Для запуска достаточно описать задачу обычным сообщением. Предварительно настраивать отдельного агента не требуется. Боты могут использовать доступные пользователю инструменты и взаимодействовать с разными приложениями.

Главная особенность Grok Bot заключается в возможности одновременно запускать несколько агентов. Один из них может выступать руководителем, распределяя задачи между остальными. Агенты способны обмениваться контекстом, отправлять друг другу сообщения и координировать работу внутри общего чата.

По задумке разработчиков, пользователь подключается к процессу только тогда, когда агентам действительно требуется его решение. Со временем система должна учитывать предыдущие задачи и лучше понимать привычный рабочий процесс.

Бета-версия Grok Bot доступна на компьютерах и iOS для подписчиков SuperGrok Heavy, Cursor Ultra и Cursor Teams Premium. Для корпоративных клиентов пока действует лист ожидания.

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