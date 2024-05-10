Президент Xbox: Microsoft запустит собственный магазин мобильных игр

Президент Xbox Сара Бонд в ходе технологического саммита Bloomberg заявила, что Microsoft запустит собственный онлайн-магазин мобильных игр уже в июле 2024.

Браузерная площадка станет альтернативой App Store и Google Play и, в первую очередь, позволит компании размещать собственные игры со скидками. Позже Microsoft откроет магазин и для других издателей.

Подобная инициатива начала обсуждаться еще в 2023 году, когда Фил Спенсер рассказал о переговорах Microsoft и «партнеров» о запуске собственного магазина приложений Xbox. Но только в 2024 году, закон Евросоюза о цифровых рынках освободил компании от необходимости открывать собственные интернет-магазины напрямую для потребителей. Теперь Microsoft наконец-то сможет избавиться от комиссии в 30%, которую взимают доминирующие площадки от Apple и Google.

Интересно, что магазин мобильных игр Xbox появится именно в формате сайта, а не приложения. Как пояснила Сара Бонд — он должен быть доступен на всех устройствах, во всех странах, несмотря ни на что.