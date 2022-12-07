Презентацию iQOO 11 могут отменить полностью

В Китае отменили презентацию флагманских смартфонов iQOO 11, это связано с трауром из-за кончины бывшего китайского лидера Цзян Цзэминя.

Изначально презентацию планировали на 2 декабря, затем перенесли на 8 число, но данные от инсайдера Digital Chat Station указывают, что её отменили полностью. Не исключено, что завтра новинки просто появятся на сайте, а компания начнёт принимать предзаказы. Ожидается, что полноценные продажи в Китае стартуют 11 декабря.

А вот онлайн-презентация iQOO 11 в Индонезии пройдёт по плану — завтра, 8 декабря в 12:00 МСК. В Тайланде же новинки уже появились на местном сайте.