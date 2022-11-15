Новогоднюю версию iQOO 11 показали на рендере

Популярный дизайнер Бен Гескин опубликовал изображения смартфона iQOO 11 «New Year Edition».

Упоминается, что устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2.

По слухам, iQOO 11 оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка 120-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Основную камеру сделают тройной: 50-мегапиксельный основной датчик, 13-мегапиксельный сверхширокоугольной и 12-мегапиксельный телеобъектив. У фронтальной камеры — 16 Мп.

Представить iQOO 11 должны до конца года.