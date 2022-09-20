Представлены видеокарты NVIDIA RTX 4090 и RTX 4080

Компания NVIDIA представила новое поколение видеокарт серии GeForce RTX 4000. В списке есть топовая RTX 4090 и две версии RTX 4080. Карты оснащены чипами, которые выполнены по 4-нанометровому техпроцессу TSMC N4. GPU получили архитектуру Ada Lovelace.

Модель GeForce RTX 4090 базируется на флагманском графическом процессоре AD102-300 с 16384 ядрами CUDA, 24 ГБ памяти GDDR6X и потреблением в 450 Вт. Ширина шины составляет 384 бита. Эта карта, как утверждается, в 2-4 раза мощнее RTX 3090 Ti. Цена — 1599 долларов.

Модель RTX 4080 представлена в двух вариантах: с 16 и 12 ГБ памяти GDDR6X. У первой версии есть процессор с AD103-300 с 9728 ядрами CUDA и частотой до 2505 МГц, шина на 256 бит и потребление на уровне 320 Вт. Цена — 1199 долларов.

У второй модели используется графический процессор AD104-400 с 7680 ядрами CUDA, который работает на частоте до 2610 МГц. Шина — 192 бита. Ценник — 899 долларов.

Видеокарта RTX 4090 выйдет в продажу уже 12 октября, а RTX 4080 ожидаются не ранее ноября.

Помимо этого, компания показала новую технологию DLSS 3.0, которая работает не с пикселями, а с целыми кадрами. Она повышает производительность игр до 4 раз. Работу технологии показали на примерах Cyberpunk 2077 и Microsoft Flight Simulator.

Партнёры NVIDIA уже начали готовить свои версии карт.

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