Представлены nubia Red Magic 9S Pro и 9S Pro+: самые мощные Android-смартфоны в мире

Nubia представила в Китае новые игровые смартфоны Red Magic 9S Pro и 9S Pro+. На сегодняшний день они являются самыми мощными Android-смартфонами на рынке.

Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ получили разогнанный до 3,4 ГГц процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Новые смартфоны показывают рекордные результаты в бенчмарке AnTuTu, достигая отметки в 2 372 164 балла.

Устройства выдают стабильные 60 FPS в игре Genshin Impact и 120 FPS в Honkai: Star Rail на ультра-настройках графики. Это стало возможно благодаря топовой системе охлаждения с крупной испарительной камерой и турбиной, работающей на скорости 22 000 оборотов в минуту.

Оба смартфона получили 6,8-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением 2480×1116, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Особенностью дизайна является плоский корпус без выступающих элементов камер. Толщина Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ составляет всего 8,9 мм.

Red Magic 9S Pro оборудован аккумулятором на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. При этом 9S Pro+ имеет батарею на 5500 мАч с ультрабыстрой зарядкой на 165 Вт, которая заряжает устройство от 0 до 100% всего за 16 минут.

Камеры Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ одинаковые:

Основная – 50 Мп (Samsung GN5, 1/1,57″, OIS)

Широкоугольная – 50 Мп (Samsung JN1, 1/2.76″)

Макро – 2 Мп (GalaxyCore GC02M1)

Фронтальная – 16 Мп (OmniVision OV16A1Q)

Cмартфоны оснащены 3,5-мм аудиоразъемом, ИК-пультом, NFC, игровыми микрофонами, ИИ-фишками и сенсорными кнопками на боковой стороне.

Устройства будут доступны в белом и черном цветах, в прозрачном и текстурированном вариантах. В продажу новинки поступят 9 июля по следующим ценам:

Red Magic 9S Pro (12/256 ГБ – непрозрачный) – 4799 юаней (~ 57 100 рублей)

Red Magic 9S Pro (12/256 ГБ – прозрачный) – 4999 юаней (~ 59 500 рублей)

Red Magic 9S Pro (12/512 ГБ – непрозрачный) – 5199 юаней (~ 61 900 рублей)

Red Magic 9S Pro (12/512 ГБ – прозрачный) – 5399 юаней (~ 64 250 рублей)

Red Magic 9S Pro+ (16/512 ГБ – непрозрачный) – 5799 юаней (~ 69 000 рублей)

Red Magic 9S Pro+ (16/512 ГБ – прозрачный) – 5999 юаней (~ 71 400 рублей)

Red Magic 9S Pro+ (24/1024 ГБ – непрозрачный) – 6999 юаней (~ 83 300 рублей)