Представлены наушники OnePlus Buds Pro 2 с поддержкой пространственного аудио

Кроме флагманского смартфона OnePlus 11, компания анонсировала беспроводные наушники Buds Pro 2. Они получили улучшенный звук, настройку Dynaudio и ряд других улучшений по сравнению с предшественником.

Внутри каждого наушника установлен 11-мм низкочастотный динамик и 6-мм твитер. Есть опция активного шумоподавления (ANC) до 48 дБ и автоматическое включение шумоподавления в зависимости от окружающей среды. Также есть поддержка пространственного звука на 360° и аудиокодека LHDC 5.0.

Подключение к OnePlus Buds Pro 2 происходит по Bluetooth 5.3 LE. Кроме того, можно подключаться сразу к двум устройствам одновременно.

Сами наушники защищены от воды по стандарту IP55, а кейс — PX4.

Время автономной работы (с кейсом) составляет до 39 часов. Без кейса — до 9 часов. Если активировать ANC, то автономность снизится до 25 и 6 часов соответственно.

OnePlus Buds Pro 2 выйдут в Китае 9 января по цене 899 юаней (около 9 тыс. рублей). Версия для глобального рынка ожидается в феврале.