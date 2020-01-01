PlayStation 5 появится в продаже раньше ожидаемого
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Новости

PlayStation 5 появится в продаже раньше ожидаемого

Не так давно в интернете появилась информация, будто бы Sony продемонстрирует свою игровую консоль PlayStation 5 лишь в октябре этого года, как раз к сезону распродаж. С этим не согласен ресурс 4Chan, который кстати, нельзя назвать особенно «вангующим». Но как уверяют представители этого ресурса, вся информация была взята из внутреннего документа Sony Interactive Entertainment.

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Итак, что же мы получим, согласно информации 4Chan. Нас уверяют, что Sony вернется на рынок раньше установленного срока. Ориентировочная дата – выставка E3, а это уже противоречит более авторитетным изданиям. Информация же о самой консоли будет приоткрыта 5 февраля на встрече PlayStation Meeting. Там же присутствующие могут не только посмотреть на консоль, но и поиграть.

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А вот информация от авторитетных изданий говорит нам, что Sony PlayStation 5 будет выпущена лишь в октябре. Стоимость составит 500 долларов или евро в зависимости от региона. Стоит заметить, что на рынок выйдет лишь одна версия игровой приставки, ни о какой PlayStation 5 Pro пока говорить не приходится.

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