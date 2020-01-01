PlayStation 5 появится в продаже раньше ожидаемого

Не так давно в интернете появилась информация, будто бы Sony продемонстрирует свою игровую консоль PlayStation 5 лишь в октябре этого года, как раз к сезону распродаж. С этим не согласен ресурс 4Chan, который кстати, нельзя назвать особенно «вангующим». Но как уверяют представители этого ресурса, вся информация была взята из внутреннего документа Sony Interactive Entertainment.

Итак, что же мы получим, согласно информации 4Chan. Нас уверяют, что Sony вернется на рынок раньше установленного срока. Ориентировочная дата – выставка E3, а это уже противоречит более авторитетным изданиям. Информация же о самой консоли будет приоткрыта 5 февраля на встрече PlayStation Meeting. Там же присутствующие могут не только посмотреть на консоль, но и поиграть.

А вот информация от авторитетных изданий говорит нам, что Sony PlayStation 5 будет выпущена лишь в октябре. Стоимость составит 500 долларов или евро в зависимости от региона. Стоит заметить, что на рынок выйдет лишь одна версия игровой приставки, ни о какой PlayStation 5 Pro пока говорить не приходится.