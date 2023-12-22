iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro показали на живых фотографиях до анонса [характеристики]

vivo готовится к презентации субфлагманских смартфонов серии iQOO Neo 9, и, в рамках начатой промо-кампании вендор опубликовал студийные фотографии грядущих новинок во всех расцветках, а вместе с этим было снято эмбарго на публикацию фотографий для журналистов, которые заранее получили устройства для обзоров.

Смартфоны будут доступны в трёх цветовых исполнениях: серо-красный «Red and White Soul» с серым материалом под карбон и красной эко-кожей, синий «Nautical Blue» со стеклянной глянцевой «спинкой» и чёрный «Fighting Black» с матовой текстурой, предотвращающей сбор отпечатков пальцев.

Помимо официальных студийных фотографий в Weibo появились изображения смартфона в серо-красной расцветке:

Что касается технических характеристик, iQOO Neo 9 получит прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, а модель iQOO Neo 9 Pro предложит топовую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9300. Кроме этого, смартфоны будут оснащены 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1260 x 2800 пикселей и частотой обновления 144 Гц, объёмом хранилища до 512 ГБ и ОЗУ до 16 ГБ, основной камерой на 50 Мп, сёлфи-камерой на 16 Мп, встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Презентация смартфонов iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro состоится 27 декабря.