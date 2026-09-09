Камерофон Honor Magic 9 Pro Max показали на «живых» фотографиях и видео до презентации

Несколько часов назад Honor опубликовала постеры грядущего фотофлагмана Magic 9 Pro Max и назвала дату его презентации, а вместе с этим было снято эмбарго на публикацию фотографий для журналистов, которые заранее получили смартфон для обзора.

Доверенные СМИ и блогеры уже начали делиться своими студийными фотографиями и видео, что позволило рассмотреть грядущею новинку более детально со всех сторон.

Сравнение Honor Magic 9 Pro с другими смартфонами:

Помимо фотографий, блогеры показали Honor Magic 9 Pro Max на видео:

Honor Magic 9 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max:

Презентация Honor Magic 9 Pro Max состоится 28 сентября. Подробности об известных технических характеристиках смартфона, смотрите в этом материале.