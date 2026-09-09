Фотофлагман Honor Magic 9 Pro Max показали на официальных постерах и назвали дату презентации
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Фотофлагман Honor Magic 9 Pro Max показали на официальных постерах и назвали дату презентации

Также стала известна ёмкость аккумулятора и установленный чип.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:15
Фотофлагман Honor Magic 9 Pro Max показали на официальных постерах и назвали дату презентации

Сегодня Honor в своём официальном аккаунте в Weibo опубликовала постеры и видео грядущего фотофлагмана Magic 9 Pro Max, который был разработан совместно с производителем камер ARRI. Кроме этого, компания раскрыла некоторые технические характеристики и назвала дату презентации смартфона.

Судя по опубликованной информации, основной блок камер в Honor Magic 9 Pro Max будет состоять из трёх сенсоров, из которых: главный на 200-мегапикселей размером 1/1.28″ с диафрагмой f/1.57 и поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), а также перископ на 200 Мп (1/1.4″, f/2.6, OIS). Про третий датчик, пока ничего неизвестно. Кроме этого, для смартфона разработан специальный фотонабор с двумя съёмными объективами «Honor Mega» и «Honor Thumb» с эквивалентным фокусным расстоянием на 200 и 500 мм соответственно.

Помимо постеров, компания опубликовала ещё и видео с Honor Magic 9 Pro Max:

Что касается прочих известных технических характеристик, авторитетный инсайдер Digital Chat Station заявил, что за вычислительные способности в смартфоне будет отвечать грядущий флагманский чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а ёмкость аккумулятора составит 8800 мАч.

Презентация Honor Magic 9 Pro Max состоится 28 сентября.

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