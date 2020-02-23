Представлены доступные смартфоны Realme 6 и 6 Pro

Realme представила свою новую линейку смартфонов Realme 6. В нее вошли две модели: базовая — Realme 6 и модель постарше — Realme 6 Pro. Внешне между ними нет практически никаких отличий, значительная разница есть только в камере и процессоре.

Из общего: у смартфонов 6,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD+. Частота обновления картинки составила 90 Гц. Емкость аккумулятора — 4300 мАч, есть поддержка быстрой 30-ваттной зарядки. Производитель обещает полный заряд батареи за один час. Сканер отпечатков пальцев у устройств разместили на боковой панели.

Основные отличия, повторюсь, заключаются в камере и процессоре. В обоих смартфонах стоит основной 64-мегапиксельный датчик. У базовой модели также есть широкоугольная камера на 8 Мп с углом охвата 119 градусов и два дополнительных сенсора — черно-белый для портретов и для макро съемки.

Realme 6 Pro помимо основной камеры получил 8-мегапиксельный широкоугольный датчик, телефото на 12 Мп и макро-сенсор на 2 Мп.

Realme 6 оснастили одной 16-мегапиксельной фронтальной камерой, у Pro-версии она двойная: 16 и 8 Мп.

Базовая версия работает на процессоре MediaTek Helio G90T, старшая модель на Snapdragon 720G. Смартфоны получат до 8 Гб оперативной LPDDR4x и до 256 встроенной UFS 2.1 памяти.

На данный момент анонс состоялся только для индийского рынка. Там Realme 6 обойдется в 13 тысяч рупий (около 11 тысяч рублей), за Realme 6 Pro придется отдать 17 тысяч рупий (около 15 тысяч рублей). Когда состоится глобальный выход новинок пока не известно.