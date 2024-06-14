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Представлены Cyberstud Spin — киберпанк-наушники с кейсом-спиннером

Бренд Nu Republic запустил продажи необычных наушников Cyberstud Spin. Их главная особенность — кейс в форме спиннера, который может вращаться на ровной поверхности.

Cyberstud Spin имеют мощные 13-миллиметровые драйверы, поддерживают шумоподавление, игровой режим с низкой задержкой в 40 мс, а также могут подключаться к двум устройствам одновременно. Кроме того, наушники получили защиту от воды по стандарту IPX5.

Представлены Cyberstud Spin — киберпанк-наушники с кейсом-спиннером
Представлены Cyberstud Spin — киберпанк-наушники с кейсом-спиннером

В отличие от кейса-спиннера сами наушники имеют классический дизайн. Производитель указывает, что гарнитура может работать до 70 часов с учётом периодической подзарядки от кейса.  

Представлены Cyberstud Spin — киберпанк-наушники с кейсом-спиннером
Представлены Cyberstud Spin — киберпанк-наушники с кейсом-спиннером
Представлены Cyberstud Spin — киберпанк-наушники с кейсом-спиннером

Стандартная цена Cyberstud Spin — 5499 индийский рупий (~5900 рублей), однако сейчас они продаются по скидке за 2499 рупий (~2700 рублей).

Представлены Cyberstud Spin — киберпанк-наушники с кейсом-спиннером

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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