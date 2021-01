Ремастер Star Wars: Knights of the Old Republic может выйти на консолях до конца года

Один из авторитетных инсайдеров по Star Wars в лице Джордана Мейсона, опубликовал в своём Твиттере планы о перевыпуске серии оригинальных Star Wars: Knights of the Old Republic на консолях текущего поколения.

В частности отмечается о перезапуске Star Wars Episode I: Racer, Jedi Knight II: Jedi Outcast и Jedi Knight: Jedi Academy. По всей видимости за ремейки отвечает студия Aspyr Media.

Анонс оригинальных Star Wars: Knights of the Old Republic состоялся в 2003 году на Windows и Xbox, а также на мобильные платформы iOS и Android.