Nu Republic показала тизер наушников-спиннера Cyberstud Spin

Индийский бренд Nu Republic ностальгирует по 2017 году и планирует представить «нетрадиционные» наушники Cyberstud Spin, которые могут превращаться в спиннер. Устройство пока что официально не анонсировано, но в сети появился первый рендер. Цена новинки достигнет 3000 рупий или примерно 3300 рублей, а продажи пройдут в Индии, Непале, ОАЭ и на Шри-Ланке.

Cyberstud Spin выполнены в современном киберпанк-стиле с металлическими элементами и яркой расцветкой. По первому рендеру не очень понятны все детали, но можно рассчитывать на фирменные фишки компании, как в наушниках Transform X.

Модель Transform X

Устройство нацелено в первую очередь на геймеров, так что мы увидим поддержку низкой задержки в 40 мс. Также ходят слухи о необычном звуковом эффекте при вращении спиннера. О большем пока что неизвестно — анонс состоится в ближайшее время.