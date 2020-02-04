GeForce Now запустили во всём мире, но в России самая дорогая подписка

Стриминговый сервис GeForce Now появился в России ещё осенью 2019 года, но теперь он вышел на международную арену и доступен во всех странах.

Самое забавное, что глобальная версия заметно дешевле, чем российская. Например, международная подписка GeForce Now имеет два варианта – бесплатная и платная стоимостью в 4,99 долларов США (около 300 рублей).

Тарифные планы в России

Оба тарифы дают доступ к сервису в разрешении 1080p и 60 FPS, но платные подписчики получают приоритетный доступ в очереди к серверу. Сессия длится до 6 часов, а также в играх поддерживается трассировка лучей. Бесплатная версия позволяет играть только 1 час.

Вместо того, чтобы предлагать свою собственную библиотеку, GeForce Now позволяет пользователям добавлять игры из своих существующих библиотек, например из Steam. Пока он поддерживает более 30 бесплатных игр, а также более 1 000 позиций, которые доступны в Steam.