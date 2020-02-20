Представлена новая камера моментальной печати Instax mini 11

Сегодня компания Fujifilm представила новую модель камер моментальной печати Instax Mini 11. Она является продолжением линейки mini 8 и mini 9.
Камера получила обновлённый дизайн, новую линейку цветов, улучшенное качество печати, автоматическую экспозицию и специальный селфи-режим.
Из главного:
- автоматический контроль экспозиции, с помощью которого камера сама определяет уровень окружающего освещения и оптимизирует скорость затвора и мощность вспышки в зависимости от условий;
- режим селфи, который можно включить, потянув за передний край объектива, и никаких дополнительных линз;
- дополнительные аксессуары для кастомизации кнопки спуска затвора.
Instax mini 11 доступен в пяти цветах: голубом, белом, черном, сиреневом и розовом.
Вместе с Instax mini 11 представили новую пленку – instax mini Blue Marble film. Элегантный паттерн на рамке напоминает мрамор и станет прекрасным дополнением к любому снимку. Интересная новинка доступна в форматах square и mini.
Скоро камера mini 11 станет доступна для предзаказа на официальном сайте Instax.
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