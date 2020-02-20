Представлена новая камера моментальной печати Instax mini 11
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Представлена новая камера моментальной печати Instax mini 11

Сегодня компания Fujifilm представила новую модель камер моментальной печати Instax Mini 11. Она является продолжением линейки mini 8 и mini 9.

Камера получила обновлённый дизайн, новую линейку цветов, улучшенное качество печати, автоматическую экспозицию и специальный селфи-режим.

Instax Mini 11 Pink

Из главного:

  • автоматический контроль экспозиции, с помощью которого камера сама определяет уровень окружающего освещения и оптимизирует скорость затвора и мощность вспышки в зависимости от условий;
  • режим селфи, который можно включить, потянув за передний край объектива, и никаких дополнительных линз;
  • дополнительные аксессуары для кастомизации кнопки спуска затвора.

Instax mini 11 доступен в пяти цветах: голубом, белом, черном, сиреневом и розовом.

  • 9mini 11 Lifestyle
  • 7mini 11 Lifestyle
  • 6mini 11 Lifestyle
  • 8mini 11 Lifestyle
  • 10mini 11 Lifestyle

Вместе с Instax mini 11 представили новую пленку – instax mini Blue Marble film. Элегантный паттерн на рамке напоминает мрамор и станет прекрасным дополнением к любому снимку. Интересная новинка доступна в форматах square и mini.

Скоро камера mini 11 станет доступна для предзаказа на официальном сайте Instax.

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