Представлена механическая клавиатура OnePlus Keyboard 81 Pro

Компания OnePlus представила первую фирменную клавиатуру под названием Keyboard 81 Pro. Она создана на основе переключателей Winter Bonfire (тактильный переключатель) и Summer Breeze (линейный переключатель).

Новинка выполнена в 75-процентном исполнении и не имеет цифрового блока справа. Судя по всему, это копия Keychron Q1 Pro. Клавиатура работает в проводном и беспроводном режимах, поддерживает горячую замену кнопок, а её корпус выполнен из алюминия. Внутри также установлен аккумулятор на 4000 мАч.

Клавиатура оснащена RGB-подсветкой и, предположительно, может работать до 300 часов без подсветки. По крайней мере, столько же работает Q1 Pro. Цена также неизвестна, но Keychron Q1 Pro стоит 199 долларов (~14 200 рублей). Вероятно, новинка будет оценена в такую же или сходную сумму.

Отметим, что клавиатура подходит для ПК с Windows и macOS.