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Новости

Представлена быстрая зарядка Quick Charge 5 мощностью 100 Вт

Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5 с поддержкой зарядки мощностью более 100 Вт. По заявлению компании, новая технология может зарядить аккумулятор ёмкость 4500 мАч с 0 до 50% всего за 5 минут, а полная зарядка составит всего 15 минут.

Встроенная технология Qualcomm Battery Saver, следит за состоянием аккумулятора, а также способна определять возможности адаптера, мощность тока и тому подобное. Также Quick Charge 5 оснащена 12 системами защиты, которая защищает от скачков напряжения и перегрева.

  • Qualcomm Quick Charge 5 2 1
  • Qualcomm Quick Charge 5 1 1
  • Qualcomm Quick Charge 5 1

Первым смартфоном с поддержкой новой технологии может стать Xiaomi, презентация устройства должна произойти в третьем квартале 2020 года. Технология поддерживается чипсетами не ниже Snapdragon 865 и будущими процессорами компании.

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