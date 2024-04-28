Представлена Ayaneo Pocket S — первая в мире портативная консоль на Snapdragon G3x Gen 2

Компания Ayaneo представила портативную игровую консоль Pocket S, которая стала первой на рынке с использованием SoC Snapdragon G3x Gen 2. Она работает на ОС Android и предназначена для запуска мобильных игр.

Pocket S обещает высокую производительность благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 2 с повышенной частотой и графическому процессору Adreno A32 с частотой 1 ГГц. Консоль также оснащена большим аккумулятором на 6000 мАч, быстрой зарядкой, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, металлическим корпусом и шестидюймовым экраном IPS с разрешением Full HD или 1440p в зависимости от версии.

Варианты конфигурации памяти включают 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти.

Стоимость Ayaneo Pocket S начинается от 400 долларов.