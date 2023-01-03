Представлен защищённый ноутбук Samsung Galaxy Book 2 Go с SoC Snapdragon 7c+ Gen 3

Samsung объявила о скором выпуске лёгкого и при этом ударопрочного ноутбука — Samsung Galaxy Book 2 Go. Устройство работает на базе однокристального чипа Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3. За счёт этого производительность ноутбука возросла на 40%, а мощность графического процессора на 35% по сравнению с моделью первого поколения — Galaxy Book Go.

Ко всему прочему чип Snapdragon 7c+ Gen 3, согласно информации от Qualcomm, получил более продвинутые возможности для работы системы искусственного интеллекта. Однако никто из компаний не объяснил, как именно это отразится на работе Samsung Galaxy Book 2 Go.

Пока сложно судить о том, для каких задач подойдёт Samsung Galaxy Book 2 Go так как он поступит в продажу только 20 февраля 2023 года, стоимость будет озвучена ближе к релизу. Также не сообщается под какой операционной системой будет работать новинка так как это может быть оптимизированная под такое железо Windows 11 или более подходящая Chrome OS. В теории мощности этого ноутбука должно хватить на несложный монтаж видео и работу с фотографиями.

Samsung Galaxy Book 2 Go получил модули беспроводной связи Wi-Fi 6E и поддержку Bluetooth 5.2. И хотя сам процессор Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 поддерживает протокол 5G, новая модель ноутбука от Samsung лишена этой функции. При этом сообщается, что будет выпущена отдельная версия Galaxy Book 2 Go с поддержкой 5G в конце 2023 года.

Из раскрытых характеристик на момент публикации нам известно, что Samsung Galaxy Book 2 Go оснастят оперативной памятью LPDDR4X с тактовой частотой 3200 МГц и SSD типа NVMe. По внешнему виду новинка чем-то напоминает MacBook Pro от Apple.

Лэптоп Samsung Galaxy Book 2 Go получил 14” IPS экран с разрешением Full HD и поддержкой раскрытия его на 180 градусов для работы в режиме планшета с поддержкой стилуса. Такая функция вполне востребована для презентаций или просмотра видеороликов во время совещаний или отдыха.

Также Galaxy Book 2 Go получил улучшенный трекпад увеличенного размера и веб-камеру, однако информации по камере производитель не предоставил, как и не раскрыл объём оперативной и встроенной памяти, а также информации о ёмкости АКБ. При этом достоверно известно, что лэптоп соответствует американским военным стандартам защиты типа MIL-STD-810G. Что в теории делает этот ноутбук очень прочным. Весит новинка всего 1.44 кг, а толщина устройства 15.5 мм.

Сроков поставок в РФ не называется, как и стоимость Galaxy Book 2 Go, но во Франции ноутбук будет доступен с 20-го февраля.