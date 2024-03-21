Анонсирован Xiaomi Civi 4 Pro: камеры Leica и новый процессор Snapdragon 8s Gen 3

В Китае состоялась презентация смартфона молодежной линейки – Xiaomi Civi 4 Pro. Устройство выделяется своими продвинутыми возможностями для съёмки фото и видео, а также новым субфлагманским процессором.

Civi 4 Pro стал первым устройством, оснащённым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. По заявлениям Xiaomi, в Genshin Impact игроки получат в среднем 59,4 FPS. В разработке камер принимали участие специалисты Leica, в частности используется объектив Leica Summilux.

Характеристики Xiaomi Civi 4 Pro

Габариты: 157,2×72,77×7,45(7,75) мм; 179,3 (180,9) г

Экран: 6,55 дюйма, AMOLED, 2750×1236, 120 Гц, до 3000 нит, HDR10+, защитное стекло Gorilla Glass Victus 2

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

ОЗУ: 12/16 ГБ (LPDDR5X)

ПЗУ: 256/512 ГБ (UFS 4.0)

Камеры: основная — 50 Мп (OmniVision Light Hunter 800, 1/1.55″, OIS, f/1.63, Leica Summilux), телефото — 50 Мп (S5KJN1, f/1.98), широкоугольная —12 Мп (OV13B10, f/2.2), две фронтальные — 32 Мп (S5K3D2, f/2.0, 78° и S5K3D2, f/2.4, 100°)

Батарея: 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт

ОС: HyperOS (Android 14)

Связь: Dual SIM, USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, LTE, 5G, GPS, NFC

Смартфон поддерживает быструю зарядку, позволяя зарядить аккумулятор до 100% всего за 40 минут, и оснащён двойными стереодинамиками с Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

В зависимости от цвета, задняя панель выполнена из экокожи и стекла, а рамка — из алюминия. Дополнительно будут доступны лимитированные версии смартфона в уникальных цветах с комбинированными материалами корпуса.

Цены на устройства следующие:

12/256 ГБ — $417 (~38650 рублей)

12/512 ГБ — $458 (~42450 рублей)

16/512 ГБ — $499 (~46250 рублей)