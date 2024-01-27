Представлен среднебюджетный HUAWEI nova Y72 с главной фишкой iPhone 15 Pro

Компания HUAWEI анонсировала новый смартфон среднего ценового сегмента — nova Y72. Устройство является международной версией HUAWEI Enjoy 70, представленной в Китае в декабре.

Характеристики HUAWEI nova Y72

Габариты: 168,3×77,7×8,9 мм, 207 г

Экран: 6,75-дюймовый, LCD, 1600×720, 90 Гц, Always-On Display

Процессор: Kirin 710

Батарея: 6000 мАч, быстрая зарядка 22,5 Вт

ОЗУ: 8 ГБ

ПЗУ: 128 ГБ

Камеры: основная – 50 Мп, f/1.8; макро – 2 Мп, f/2.4; фронтальная – 8 Мп, f/2.0

ОС: EMUI

Связь: USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, NFC, BDS, QZSS, LTE

Одной из особенностей HUAWEI nova Y72, отличающей его от других смартфонов, стала кнопка X Key на левой стороне корпуса. Её функционал аналогичен Action Button в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Пользователь может настраивать кнопку на определенные действия.

В то время как в Китае устройство функционирует на операционной системе HarmonyOS 4, международная версия nova Y72 работает на EMUI.

Цена смартфона – $265 (~23500 рублей). Он поступит в продажу в ближайшие дни.