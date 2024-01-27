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Представлен среднебюджетный HUAWEI nova Y72 с главной фишкой iPhone 15 Pro

Компания HUAWEI анонсировала новый смартфон среднего ценового сегмента — nova Y72. Устройство является международной версией HUAWEI Enjoy 70, представленной в Китае в декабре.

Характеристики HUAWEI nova Y72

  • Габариты: 168,3×77,7×8,9 мм, 207 г
  • Экран: 6,75-дюймовый, LCD, 1600×720, 90 Гц, Always-On Display
  • Процессор: Kirin 710
  • Батарея: 6000 мАч, быстрая зарядка 22,5 Вт
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • ПЗУ: 128 ГБ
  • Камеры: основная – 50 Мп, f/1.8; макро – 2 Мп, f/2.4; фронтальная – 8 Мп, f/2.0
  • ОС: EMUI
  • Связь: USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, NFC, BDS, QZSS, LTE

Одной из особенностей HUAWEI nova Y72, отличающей его от других смартфонов, стала кнопка X Key на левой стороне корпуса. Её функционал аналогичен Action Button в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Пользователь может настраивать кнопку на определенные действия.

В то время как в Китае устройство функционирует на операционной системе HarmonyOS 4, международная версия nova Y72 работает на EMUI.

Цена смартфона – $265 (~23500 рублей). Он поступит в продажу в ближайшие дни.

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Источник:
GSMArena
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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