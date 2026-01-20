Realme Neo 8 сможет запускать ПК-игры из Steam | The GEEK
close
Новости

Realme Neo 8 сможет запускать ПК-игры из Steam

Дополнительно ничего устанавливать не придётся.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:05

Новый смартфон Realme Neo 8 получит «режим портативного ПК» и сможет запускать игры из библиотеки Steam, в том числе AAA-проекты. Об этом компания Realme рассказала на площадке Weibo.

Как это будет реализовано, пока неизвестно. Вероятно, в прошивку смартфона производитель встроит эмулятор. Через него можно будет войти в учётную запись Steam и запускать тайтлы. Кроме того, заявлена поддержка игровых контроллеров.

Напомним, Realme Neo 8 получит 6,78-дюймовый экран с частотой обновления до 164 Гц и тачем 360 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 5, батарею на 8000 мАч с 80-Вт зарядкой, водозащиту IP66/68/69 и RGB-подсветку.

Официальная презентация Realme Neo 8 состоится 22 января.

id·218003·20260120_1705
Инсайдер опроверг подэкранный Face ID и перенос фронталки в iPhone 18 Pro
iQOO 15 Ultra установил новый рекорд в AnTuTu
iQOO 15R готовится к выходу на глобальный рынок
HONOR представила премиальный флагман Magic 8 RSR Porsche Design
Представлен HONOR Magic 8 Pro Air — сокрушительный удар по iPhone Air
Представлен Infinix Note Edge — тонкий бюджетник с батареей 6500 мАч
Продажи Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+ стартовали на AliExpress
Анонсирована сверхреалистичная фигурка Альтаира из Assassin’s Creed за $3000
Опубликован график распродаж Steam на 2026 год
POCO M8 и M8 Pro официально в России: все цены и конфигурации
Готовится к выходу Infinix Note Edge — тонкий смартфон с большой батареей
Анонсирована Subway Surfers City: дата выхода, трейлер
Styx: Master of Shadows и Shards of Darkness бесплатно раздают в Epic Games Store
Том Хендерсон назвал возможную дату анонса ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Фестиваль детективов со скидками до 90% стартовал в Steam
Началась разработка неофициального мультиплеера для The Last of Us Part II
Эцио Аудиторе раздают бесплатно в RAID: Shadow Legends: коллаборация с Assassin’s Creed
Томас Шелби появился в PUBG Mobile: старт коллаборации с сериалом «Острые козырьки»
Названа вероятная дата выхода Marvel’s Wolverine
Realme возвращается в OPPO в качестве суббренда

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  2. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  3. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  4. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  5. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры
Смотреть все обзоры