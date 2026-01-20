Realme Neo 8 сможет запускать ПК-игры из Steam

Новый смартфон Realme Neo 8 получит «режим портативного ПК» и сможет запускать игры из библиотеки Steam, в том числе AAA-проекты. Об этом компания Realme рассказала на площадке Weibo.

Как это будет реализовано, пока неизвестно. Вероятно, в прошивку смартфона производитель встроит эмулятор. Через него можно будет войти в учётную запись Steam и запускать тайтлы. Кроме того, заявлена поддержка игровых контроллеров.

Напомним, Realme Neo 8 получит 6,78-дюймовый экран с частотой обновления до 164 Гц и тачем 360 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 5, батарею на 8000 мАч с 80-Вт зарядкой, водозащиту IP66/68/69 и RGB-подсветку.

Официальная презентация Realme Neo 8 состоится 22 января.