Представлен realme 12: доступный смартфон с экраном 120 Гц и фишкой iPhone 15 Pro

Компания realme представила в Индии смартфон realme 12 5G. Он пополнил линейку устройств, в которую уже входят realme 12+, realme 12 Pro и realme 12 Pro+.

Характеристики realme 12 5G

Дисплей: 6,72 дюйма, IPS, Full HD+, 120 Гц, 950 нит

Процессор: MediaTek Dimensity 6100+

ОЗУ: 6/8 ГБ

ПЗУ: 128 ГБ

Камеры: основная — 108 Мп (Samsung ISOCELL HM6, 3-кратный зум), дополнительная — 2 Мп, фронтальная — 8 Мп

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт

ОС: realme UI 5.0 (Android 14)

Устройство оснащено стереодинамиками и классическим аудио разъемом на 3,5 мм. Важной особенностью является боковой сканер отпечатков пальцев, который включает в себя уникальную функцию Dynamic Button. Она позволяет пользователям назначать выполнение различных задач, таких как активация фонарика или запуск камеры (например, как Action Button в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max), на встроенную в сканер кнопку.

Модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти предлагается по цене $180 (~16500 рублей), а вариант с 8 ГБ оперативной памяти и таким же объемом встроенной памяти — за $192 (~17600 рублей).