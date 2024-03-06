Новости

Представлен realme 12: доступный смартфон с экраном 120 Гц и фишкой iPhone 15 Pro

Компания realme представила в Индии смартфон realme 12 5G. Он пополнил линейку устройств, в которую уже входят realme 12+realme 12 Pro и realme 12 Pro+.

Характеристики realme 12 5G

  • Дисплей: 6,72 дюйма, IPS, Full HD+, 120 Гц, 950 нит
  • Процессор: MediaTek Dimensity 6100+
  • ОЗУ: 6/8 ГБ
  • ПЗУ: 128 ГБ
  • Камеры: основная — 108 Мп (Samsung ISOCELL HM6, 3-кратный зум), дополнительная — 2 Мп, фронтальная — 8 Мп
  • Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
  • ОС: realme UI 5.0 (Android 14)

Устройство оснащено стереодинамиками и классическим аудио разъемом на 3,5 мм. Важной особенностью является боковой сканер отпечатков пальцев, который включает в себя уникальную функцию Dynamic Button. Она позволяет пользователям назначать выполнение различных задач, таких как активация фонарика или запуск камеры (например, как Action Button в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max), на встроенную в сканер кнопку.

Модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти предлагается по цене $180 (~16500 рублей), а вариант с 8 ГБ оперативной памяти и таким же объемом встроенной памяти — за $192 (~17600 рублей).

👍 Больше интересного в Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
realme
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной