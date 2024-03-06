Представлен realme 12: доступный смартфон с экраном 120 Гц и фишкой iPhone 15 Pro

Компания realme представила в Индии смартфон realme 12 5G. Он пополнил линейку устройств, в которую уже входят realme 12+, realme 12 Pro и realme 12 Pro+.
Характеристики realme 12 5G
- Дисплей: 6,72 дюйма, IPS, Full HD+, 120 Гц, 950 нит
- Процессор: MediaTek Dimensity 6100+
- ОЗУ: 6/8 ГБ
- ПЗУ: 128 ГБ
- Камеры: основная — 108 Мп (Samsung ISOCELL HM6, 3-кратный зум), дополнительная — 2 Мп, фронтальная — 8 Мп
- Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
- ОС: realme UI 5.0 (Android 14)
Устройство оснащено стереодинамиками и классическим аудио разъемом на 3,5 мм. Важной особенностью является боковой сканер отпечатков пальцев, который включает в себя уникальную функцию Dynamic Button. Она позволяет пользователям назначать выполнение различных задач, таких как активация фонарика или запуск камеры (например, как Action Button в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max), на встроенную в сканер кнопку.
Модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти предлагается по цене $180 (~16500 рублей), а вариант с 8 ГБ оперативной памяти и таким же объемом встроенной памяти — за $192 (~17600 рублей).