Представлен realme 11x 5G — доступный смартфон с поддержкой 5G-сетей

В Индии состоялось мероприятие, на котором был представлен среднебюджетный смартфон realme 11x 5G в тонком корпусе и с поддержкой сетей пятого поколения.

Гаджет получил 6,72-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080 x 2400 точек и частотой обновления 120 Гц, тач 180 Гц, максимальная яркость достигает до 680 нит, соотношение сторон составляет 20:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 8-мегапикселей (f/2,05).

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Mediatek Dimensity 6100+, которая работает в паре с оперативной памятью стандарта LPDDR4X и хранилищем типа UFS. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 6/128 и 8/128.

Основной модуль камер получил два датчика, из которых: главный на 64 Мп с диафрагмой f/1,79 и 2-мегапиксельный сенсор глубины (f/2.4).

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 33 Вт.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 5G-сеть, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, сканер отпечатка пальца сбоку, порт USB-C, миниджек 3,5 мм и слот для MicroSD-карт (до 2 ТБ). Поддержка NFC не реализована, но в глобальной версии, скорее всего, появится. Из коробки, девайс будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой realme UI 4.0.

realme 11x 5G дебютировал в индии по следующим ценам:

(6/128 ГБ) — 14 999 рупий (17 100 ₽)

(8/128 ГБ) — 15 999 рупий (18 200 ₽).

Когда состоится запуск глобальной версии смартфона, пока неизвестно.