Представлен OPPO A59 5G – смартфон с процессором 2023 года и ёмкой батареей за $180

Компания OPPO в Индии представила новый доступный смартфон A59 5G, который получил восьмиядерный процессор 2023 года, ёмкий аккумулятор и дисплей 90 Гц.

Характеристики OPPO A59 5G

Габариты: 163.8×75.1×8.12 мм, 187 г

Экран: 6,56 дюймов, IPS, 1612×720 пикселей, 90 Гц, 720 нит

Процессор: MediaTek Dimensity 6020

ОЗУ: 4/6 ГБ

ПЗУ: 128 ГБ

Камеры: основная – 13 Мп, датчик глубины – 2 Мп, фронтальная – 8 Мп

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

Безопасность: сканер отпечатков пальцев

Защита от пыли и воды: IP54

ОС: ColorOS 13.1 на базе Android 13

Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 6020, выпущенным 13 марта 2023 года. Этот восьмиядерный чипсет, произведенный по 7-нанометровой технологии, включает в себя 2 ядра Cortex-A76 с частотой 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 с частотой 2000 МГц.

Смартфон питается от аккумулятора на 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. За 30 минут OPPO A59 5G заряжается на 52%, а всего пяти минут зарядки хватит на 3,3 часа разговоров.

Устройство получило 8-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную основную камеру на 13 Мм и 2 Мп, с функциями портретного режима и AI-ретуши.

Дизайн смартфона отличается плоскими гранями и внешне похож на другие современные устройства. Модель доступна в двух цветах: Silk Gold и Starry Black. Цены на устройства следующие:

4+128 ГБ – 14 999 рупий (~16600 рублей)

6+128 ГБ – 16 999 рупий (~18800 рублей)