Представлен OPPO A2 Pro с четырехлетней гарантией на бесплатную замену аккумулятора

OPPO готовится к выпуску своего нового смартфона среднего класса — A2 Pro. Компания настолько уверена в аккумуляторе устройства, что гарантирует его бесплатную замену батареи в течение 4 лет использования.

Визуально устройство выделяется кожаной задней панелью и крупным модулем камеры. Дисплей на 6,7 дюйма с разрешением 2412×1080 пикселей (FHD+) и частотой обновления 120 Гц обеспечивает чёткое и плавное изображение.

Задний блок камеры включает 64-мегапиксельный основной сенсор и датчик глубины на 2 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Внутри устройства работает 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 7050, изготовленный по 6-нм техпроцессу TSMC. В смартфоне 8 или 12 ГБ оперативной памяти, также есть возможность программного расширения за счет внутреннего накопителя. Для хранения данных предлагается до 512 ГБ.

Главной особенностью является аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. При покупке смартфона у официального продавца до 8 октября, пользователи получат спецпредложение по гарантии аккумулятора – бесплатная замена в случае, если емкость батареи составит менее 80% в течение четырех лет.

Смартфон поступит в продажу в Китае 15 сентября в трех вариантах: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Официальных ценников нет, однако ожидается, что эти варианты будут стоить около $290 (~27 900 руб.), $315 (~30 300 руб.) и $345 (~33 200 руб.) соответственно.