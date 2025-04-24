Представлен OnePlus 13T — компактный флагман по доступной цене

Полку компактных смартфонов прибыло — в Китае состоялась презентация OnePlus 13T. Ключевыми особенностями новинки стали габариты (150,81×71,7×8,15 мм, 185 г), мощное «железо» и ёмкая батарея.

Компактная новинка получила 6,32-дюймовый AMOLED-экран, как у ближайших конкурентов Vivo X200 Pro mini (обзор) и Oppo Find X8s, с разрешением 2640×1216 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц и максимальной яркостью 1600 нит.

Аппаратной основой OnePlus 13T стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Его дополняют 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище UFS 4.0 на 256/512/1024 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор на 6260 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 80 Вт.

На передней панели находится круглый вырез под 16-мегапиксельную фронтальную камеру (f/2.4). На задней панели расположился блок камер с двумя объективами:

Основа — 50 Мп, Sony IMX906, 1/1.56″, f/1.8, OIS

Телефото — 50 Мп, f/2.0, 2-кратный оптический зум, автофокус, EIS

Из других особенностей — оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, защита от воды и пыли по стандарту IP65 и стереодинамики. Корпус смартфона выполнен из алюминия, а задние крышки — из стекла.

В Китае OnePlus 13T появится в продаже с 30 апреля по следующим ценам: