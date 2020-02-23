Представлен обеззараживающий iPhone 11 Pro за 344 тысяч рублей

Компания Caviar, которая специализируется на выпуске эксклюзивных смартфонов из дорогостоящих материалов, решила присоединяться и словить свою минуту славы на фоне коронавируса.

Компания анонсировала антистрессовые и обеззараживающие iPhone 11 Pro. В качестве корпуса используется «бактерицидное» серебро 925 пробы и золота.

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На каждом смартфоне есть изображение различных защитных символов из мировых культур, которые выполнены из золота 750 пробы. Например оберег «рука Фатимы», святой Николай Чудотворец, цветущий лотос и дракон. Описывать каждый символ не буду, об этом можно почитать в википедии.

Стоимость на коллекционную модель с оберегом начинается от 344 тысяч рублей.